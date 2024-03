Pai e filho acusados de crimes são recapturados pela polícia em Campo Grande

No início da tarde de quarta-feira (13), a polícia conseguiu recapturar dois foragidos da justiça: João Leite Batista, de 49 anos, e seu filho, Jeferson de Souza Batista, de 29, no Jardim Canguru, em Campo Grande. Ambos estão envolvidos em casos criminais graves, ocorridos em Campo Grande.

João Leite Batista havia sido condenado por latrocínio, roubo seguido de morte, após assassinar uma mulher grávida com golpes de faca e fugir com uma quantia insignificante de R$ 20. Por sua vez, seu filho, Jeferson de Souza Batista, era apontado como membro de uma quadrilha especializada em roubos e sequestros na região.

A ação policial que resultou na captura dos dois criminosos foi conduzida pela equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que recebeu informações sobre o paradeiro dos fugitivos. Os militares se deslocaram até o endereço indicado no Jardim Canguru, onde localizaram João, que prontamente revelou o paradeiro do filho.

Em uma operação rápida, Jeferson foi encontrado em uma residência nas proximidades, e durante a busca, indicou aos policiais onde havia escondido uma arma de fogo. O revólver calibre 38 foi recuperado pelas autoridades, encontrado jogado em um terreno baldio próximo a uma chácara na região.

A proprietária da chácara relatou às autoridades que pai e filho haviam trabalhado no local por alguns dias, fornecendo pistas que auxiliaram na investigação.

Após a prisão, João Leite Batista e Jeferson de Souza Batista foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol e aguardarão as devidas providências legais. Posteriormente, serão transferidos para um presídio, onde responderão pelos crimes cometidos.

