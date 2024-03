Homem é preso após encontrarem 105 kg de cocaína nos pneus de um caminhão

Na última quarta-feira (13), agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizaram a apreensão de cocaína em uma oficina localizada em Ponta Porã, região de fronteira.

No local, foi constatado algo incomum em dois dos pneus novos de um caminhão, o que chamou a atenção das pessoas presentes, já que se tratava de uma oficina especializada em reparos e funilaria de carros pequenos. Ao questionarem um funcionário, ele afirmou que a responsabilidade seria do proprietário do estabelecimento, que não estava presente no momento.

Quando o proprietário chegou, afirmou que um cliente havia pedido para deixar os pneus na oficina e que retornaria em dois dias para buscá-los, em troca de uma quantia de R$ 5 mil. Desconfiados da situação, os agentes verificaram que os pneus estavam mais pesados que o normal. Com auxílio dos cães farejadores, a polícia encontrou 105 quilos de cocaína dentro dos pneus.

O proprietário foi encaminhado para a delegacia do 1º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: