Consórcio Guaicurus nega rumores sobre nova paralisação

Desde janeiro deste ano, empresa de transporte coletivo recorre ao TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) motivado por déficits financeiros gerados pelo Município. Segundo a empresa, tal desprovimento promove uma crise financeira interna, ao ponto de afetar, sobretudo, o pagamento de funcionários e a conservação da frota. Como os pedidos realizados pelo Consórcio não foram atendidos desde então, como reajuste de tarifa, e os déficits citados anteriormente, especulações sobre uma nova paralisação começaram a ser noticiadas.

Na ação, aberta em janeiro, o Consórcio Guaicurus alega déficit de R$ 4,7 milhões mensais, por parte do Município. Por consequência, a empresa relata situação financeira crítica, com nítido desequilíbrio econômico do contrato firmado com o município, feito pela Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande). Ainda, destacou que o reajuste deveria ter sido feito em outubro do ano passado e, se não aplicado, terá consequências para a população.

“O risco de greve só existe porque o poder público não implementa o reajuste da tarifa que estava prevista para outubro/23 (…) É inconcebível a agravada ameaçar o agravante de intervenção por conta de um problema que está sendo gerado por ela própria em conjunto com o município ao descumprirem o contrato, ou seja, estão se utilizando da própria torpeza”, alegou o Consórcio, em reportagem anterior ao Jornal O Estado.

Perante imbróglio, a equipe do Jornal O Estado contatou o advogado do Consórcio Guaicurus, Paulo Oliveira, que afirmou “desconhecer tal possibilidade”.

Por Ana Cavalcante

