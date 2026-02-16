Dupla em motocicleta faz mais de 15 disparos e deixa três feridos em Campo Grande

Um ataque a tiros registrado na noite desse domingo (15) deixou três pessoas feridas no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. Os autores do crime estavam em uma motocicleta e, conforme imagens que circulam nas redes sociais, é possível ouvir ao menos 15 disparos efetuados pela dupla. As vítimas são duas mulheres, de 23 e 43 anos, e um rapaz de 20 anos.

A gravação mostra os suspeitos chegando de motocicleta ao local. Um dos homens desce usando capacete e entra no quintal de uma residência, enquanto o condutor permanece aguardando. Em seguida, o segundo suspeito também entra no terreno e passa a atirar. Após cerca de 20 segundos, os dois fogem.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19h50, as duas mulheres deram entrada no Centro Regional de Saúde do Coophavila com ferimentos provocados por arma de fogo. A jovem de 23 anos relatou que estava no quarto de casa quando ouviu diversos disparos e acabou atingida na coxa esquerda. Ela informou apenas que o autor seria um homem branco, magro e de capacete, sem conseguir identificar a motivação do crime.

Após o atendimento inicial, a vítima foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande. A segunda vítima, vizinha da jovem, uma mulher de 43 anos, sofreu um ferimento superficial no pescoço, de raspão. Ela foi atendida na mesma unidade de saúde e liberada, já que não apresentava gravidade.

Durante o atendimento da ocorrência, a polícia foi informada sobre um terceiro ferido, que havia dado entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. No local, os militares conversaram com o rapaz de 20 anos, que contou estar sentado em frente à residência da jovem, acompanhado de amigos, quando dois homens chegaram de motocicleta e começaram a atirar.

Ao tentar se proteger, ele correu para dentro do imóvel e se trancou no banheiro. Mesmo assim, um dos suspeitos efetuou diversos disparos contra a porta, atingindo-o no antebraço direito, nas costas e no braço direito. Ele também foi encaminhado à Santa Casa.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio simples na forma tentada. Equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) estiveram no local realizando diligências para tentar identificar e localizar os autores, que fugiram e ainda não foram encontrados.

