Golpe com falso Pix em mercado causa prejuízo de R$ 15,8 mil e termina com dois presos em Laguna Carapã

Duas mulheres foram presas suspeitas de aplicar golpes com falsos comprovantes de Pix em um mercado de Laguna Carapã, município a 305 quilômetros de Campo Grande. O prejuízo ao comerciante chega a R$ 15.801,28 e, conforme a polícia, o esquema era praticado desde outubro do ano passado.

A fraude foi descoberta na sexta-feira (13), quando uma das envolvidas voltou ao estabelecimento para fazer novas compras. Desconfiado do procedimento, o comerciante acionou a Polícia Militar e a suspeita acabou presa em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, as irmãs Alexandra Martinez Davalos, de 22 anos, e Estanislada Martinez Davalos, de 31, iam ao mercado, realizavam compras e solicitavam a chave Pix do local, informada por meio do CNPJ. Após isso, um homem de 40 anos, identificado como José Androson dos Santos Amaral, enviava o comprovante de pagamento.

No entanto, conforme apurado, o dinheiro nunca era transferido. De acordo com a investigação, o homem utilizava um aplicativo de edição de imagens para falsificar os comprovantes, que eram apresentados no caixa por uma das mulheres.

À polícia, Estanislada afirmou que apenas mostrava o comprovante e que José era o responsável pelos envios. Ela e a irmã alegaram que não sabiam que os documentos eram falsos.

O caso foi registrado como associação criminosa e estelionato. Estanislada e José chegaram a ser presos, mas obtiveram liberdade provisória neste domingo (14). Alexandra também é investigada por participação no esquema.

Conforme relato do comerciante, o grupo fazia compras frequentes e de baixo valor para não levantar suspeitas. O golpe só era percebido posteriormente, quando os valores não caíam na conta. A Polícia Civil continua as investigações para identificar possíveis outras vítimas na cidade.