Calor predomina e semana começa com chance de chuva isolada em Mato Grosso do Sul

A segunda-feira (16) será marcada por temperaturas elevadas e possibilidade de pancadas isoladas de chuva em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. A previsão é do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), que aponta um cenário típico de verão, com calor intenso, variação de nebulosidade e chuvas rápidas, principalmente no período da tarde.

Em Campo Grande, os termômetros devem oscilar entre 24°C e 35°C, com sol ao longo do dia e possibilidade de chuva passageira. No interior, o calor segue predominando. Em Corumbá, na região do Pantanal, a mínima prevista é de 26°C e a máxima pode alcançar 38°C, também com chance de pancadas isoladas.

Na região Norte, Coxim deve registrar temperaturas entre 23°C e 37°C, com sol e aumento de nebulosidade. Já em Camapuã, a previsão indica mínima de 22°C e máxima de 34°C, com chuva isolada. No Leste do Estado, Paranaíba e Três Lagoas terão sol entre nuvens, com máximas de 34°C e 37°C, respectivamente. As mínimas ficam em 23°C e 24°C.

Na região Sul, Dourados deve variar entre 23°C e 37°C, com tempo firme predominando. Em Ponta Porã, as temperaturas ficam entre 23°C e 34°C, com sol e variação de nuvens. Iguatemi registra mínima de 23°C e máxima de 35°C. No Sudoeste, Porto Murtinho deve ter sol predominante e tempo firme, com mínima de 26°C e máxima de 38°C. Já em Anaurilândia, no Leste, a previsão indica temperaturas entre 24°C e 38°C, com pancadas isoladas.

Segundo o Cemtec, apesar do calor intenso, as chuvas devem ocorrer de forma rápida e localizada, sem previsão de volumes expressivos para a maior parte do Estado.

