Veja o que abre e o que fecha em Campo Grande nesta segunda-feira de Carnaval

A folia já tomou conta de Campo Grande, com bloquinhos espalhados pelas ruas e desfiles de escolas de samba na Praça do Papa, cuja programação segue até o dia 21 de fevereiro. Apesar do clima de festa, o Carnaval não é feriado nacional, mas provoca alterações no funcionamento de serviços públicos e privados. Para ajudar na organização da população, o portal O Estado Online reuniu o que abre e fecha nesta segunda-feira (16).

Transporte público

O transporte coletivo opera em esquema especial entre os dias 16 e 18 de fevereiro, conforme programação divulgada pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). O objetivo é atender a demanda das indústrias e o aumento do fluxo de foliões.

Haverá reforço nos horários de pico: das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30. A operação será realizada pelo Consórcio Guaicurus, com acompanhamento da Agetran.

– Segunda (16/02): Plano Funcional Especial

Linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 atendem conforme a demanda das indústrias. As demais seguem ordem de serviço especial.

– Terça (17/02): Programação de sábado

– Quarta (18/02): Plano Funcional Especial

Também haverá linhas especiais ligando a Praça Ary Coelho à Praça do Papa, com itinerários adaptados aos pontos de concentração do Carnaval.

Comércio

De acordo com a Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) e o Sindicato do Comércio Varejista, o comércio funciona normalmente. Como o Carnaval não é feriado nacional, não há obrigatoriedade de pagamento de horas extras, ficando a decisão a critério do empresário.

INSS

As agências do INSS ( Instituto Nacional do Seguro Social) permanecem fechadas na segunda e terça-feira, além da manhã de quarta-feira. O atendimento retorna às 14h da Quarta-Feira de Cinzas, apenas para serviços agendados. O telefone 135 e os canais digitais seguem funcionando.

Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal funciona normalmente durante o Carnaval, de sábado a quarta-feira, com visitas às 8h30 e 14h30. O último check-in ocorre até 13h30, mediante agendamento.

Shoppings

Os shoppings Bosque dos Ipês, Norte Sul Plaza e Shopping Campo Grande abrem normalmente.

Já o Pátio – O Shopping do Centro tem horário especial:

– Segunda (16): lojas das 8h às 19h; praça de alimentação até 20h

– Terça (17): fechado

– Quarta (18): lojas das 11h às 19h; praça até 20h

Tribunal de Justiça

O TJMS não terá expediente e retorna apenas na quinta-feira (19). Durante o período, o plantão judiciário funciona para casos urgentes, como habeas corpus e mandados de segurança.

Mercados

A AMAS informou que os supermercados têm liberdade para funcionar, cabendo a cada empresa decidir se abre ou fecha.

Correios

As agências dos Correios ficam fechadas na segunda e terça-feira. O atendimento presencial retorna na Quarta-Feira de Cinzas, a partir das 12h. Já os canais digitais e telefônicos funcionam 24 horas.

Casa da Saúde

A Casa da Saúde não terá atendimento ao público na segunda e terça-feira e na manhã de quarta. O retorno ocorre às 13h de quarta-feira. A Secretaria de Estado de Saúde orienta que os usuários retirem medicamentos antes do período.

Delegacias

Quatro unidades terão atendimento 24 horas:

– 4ª Delegacia de Polícia, Depac Centro, Cepol e a Deam. As demais prestam apoio durante o Carnaval.

Repartições públicas

A Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo. As repartições ficam fechadas, com retorno na quarta-feira (18), às 13h, mantendo apenas serviços essenciais.

Bancos

As agências bancárias não funcionam na segunda e terça-feira. Na Quarta-Feira de Cinzas, o expediente começa às 12h, conforme norma do Conselho Monetário Nacional.

Unidades de saúde

As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente, 24 horas, garantindo atendimento de urgência e emergência.

Detran

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de Mato Grosso do Sul não terá atendimento presencial na segunda e terça-feira. O retorno ocorre na quarta-feira, a partir das 13h. O órgão reforça que a maioria dos serviços está disponível de forma digital.

Com isso, quem pretende aproveitar o Carnaval ou descansar deve ficar atento aos horários para evitar imprevistos durante o período de folia.

