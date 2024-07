Mulher que matou namorado e esfaqueou segundo companheiro é presa em Taquarussu

Mulher de 33 anos que matou o namorado com golpes de faca em abril de 2023 foi presa novamente, na manhã desta quarta-feira (10), acusada de esfaquear o atual companheiro, de 42, no dia 28 de junho em Taquarussu, distante 329 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o primeiro crime aconteceu na residência da mulher, quando durante uma briga, matou Valdecir Souza dos Santos, de 33 anos. À época, ela foi presa e ficou seis meses no presídio, sendo posta em liberdade mediante medidas cautelares.

Conforme determinado pela Justiça, a suspeita teria que se recolher em casa das 21h às 5h. Porém, no dia 28 de junho, foi encaminhada à delegacia por esfaquear o atual namorado durante a madrugada.

Por ter descumprido as medidas impostas e também pelo cometimento do crime de lesão corporal, foi determinado pela Justiça que ela voltasse à prissão. A mulher foi encontrada em casa no bairro Cohab e presa.