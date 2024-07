MS permanece com temperaturas amenas e possibilidade de chuva de fraca a moderada

Nesta quinta-feira (11), a previsão do tempo aponta para chuvas de intensidade fraca a moderada nas regiões sul, sudeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A aproximação de uma frente fria, junto ao intenso transporte de umidade, reforça a instabilidade do tempo nessas áreas.

Nas regiões norte e bolsão, o tempo deve ser mais firme, com períodos de sol e aumento da nebulosidade. Apesar disso, há uma pequena possibilidade de chuvas fracas. Os ventos, provenientes do quadrante sul, variam entre 30 e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas acima da média em alguns pontos.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 13°C, com a máxima alcançando os 25°C. Já em Dourados, os termômetros marcam 12°C no início do dia e 16°C nos momentos mais quentes. Na região sul-fronteira, Ponta Porã apresenta uma variação térmica entre 10°C e 12°C. Em Anaurilândia, na região leste, as temperaturas variam de 14°C a 22°C.

Para Paranaíba, no bolsão, a previsão é de uma mínima de 15°C e uma máxima de 33°C, enquanto Três Lagoas, na mesma região, começa o dia com 16°C e chega aos 31°C à tarde. Coxim, na região Norte, terá temperaturas entre 14°C e 31°C.

Na região pantaneira, Aquidauana e Coxim iniciam o dia com 13°C, registrando máximas de 21°C e 22°C, respectivamente. Porto Murtinho, no Sudoeste do Estado, terá mínima de 12°C pela manhã e máxima de 15°C ao longo do dia.

Os dados fornecem um panorama detalhado das condições climáticas, indicando uma diversidade de temperaturas e possibilidades de precipitação em diferentes áreas do estado, essencial para a preparação e planejamento dos moradores e agricultores locais.

Com informações do Cemtec

