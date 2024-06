Duas pessoas morrem e outras duas ficam feridas em grave acidente em Fátima do Sul

Na madrugada desta quarta-feira (5), uma colisão entre um carro de passeio e um ônibus resultou na morte de duas pessoas no Bairro Centro Educacional, em Fátima do Sul, cidade localizada a 239 km de Campo Grande. O acidente aconteceu no cruzamento das Ruas Encarnação Hidalgo Valezi e Antônio Celestino de Carvalho. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas ao hospital.

Conforme informações preliminares, o motorista do ônibus, que saiu ileso, relatou que estava a caminho da garagem após deixar o último trabalhador em casa. Ele seguia pela Rua Antônio Celestino de Carvalho quando o veículo de passeio invadiu a preferencial. Sem tempo para reagir, a colisão foi inevitável. Com a força do impacto, o carro foi arremessado para a calçada de uma residência.

No momento da batida, o motorista e o passageiro do banco da frente do veículo, morreram instantaneamente. Outros três ocupantes que estavam no banco de trás foram socorridos, sendo que dois apresentavam ferimentos graves.

O barulho da colisão foi ouvido a vários quarteirões de distância, despertando muitos moradores da área. “Foi um estrondo muito forte, algo assustador. Quando saí para ver o que tinha acontecido, vi o carro destruído e o ônibus parado um pouco à frente”, disse um morador ao site MS News.

Ainda conforme informações preliminares, durante a perícia no local do acidente, foram encontradas latas de cerveja, energéticos, uma garrafa de vodka e outra de whisky dentro do veículo de passeio. Este achado sugere a possibilidade de que os ocupantes do carro estivessem consumindo álcool antes do acidente, mas isso ainda será confirmado pela investigação.

A Polícia Civil está investigando o caso para determinar as circunstâncias exatas do acidente e confirmar a identidade das vítimas. Até o momento, os nomes das vítimas não foram divulgados.

