Confira a previsão do tempo para esta quarta em MS

A quarta-feira (5), em Campo Grande amanheceu com céu claro e uma temperatura amena de 19ºC. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima prevista para hoje não ultrapassará os 28ºC. Este padrão de temperaturas amenas deverá continuar ao longo da semana, com máximas de 29ºC.

Na região pantaneira, os termômetros indicam temperaturas mais elevadas. Corumbá deve registrar uma máxima de 33ºC, enquanto Porto Murtinho terá 32ºC, e Aquidauana e Coxim ficarão em torno dos 31ºC.

No sul do Estado, as temperaturas são mais baixas. Ponta Porã terá uma máxima de 25ºC, e Dourados chegará aos 27ºC. Em Naviraí a máxima prevista é de 25ºC, em Chapadão do Sul, 26ºC, em Ivinhema, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina os termômetros devem atingir 27ºC e Paranaíba, Bonito, Maracaju e Três Lagoas podem alcançar os 28ºC

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) informa que o tempo seco continuará a predominar nos próximos dias devido à atuação de uma alta pressão atmosférica. Esta condição mantém o céu claro e as temperaturas estáveis, sem previsão de chuvas no curto prazo.

Segundo as previsões meteorológicas, mudanças no tempo são esperadas somente na próxima semana, entre os dias 14 e 17 de junho. A chegada de uma nova frente fria poderá alterar as condições climáticas atuais, trazendo uma possível queda nas temperaturas e aumento na umidade.

