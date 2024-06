Incêndios no Pantanal de Corumbá já destruíram 5.634 hectares de vegetação

Dois incêndios de grandes proporções, que começaram na quarta-feira (29) e no sábado (1º) passados, devastaram 5.634 hectares de vegetação no Pantanal de Corumbá, conforme informações divulgadas hoje (5) pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

O primeiro incêndio, que começou na quarta-feira, está localizado em uma área remota próxima ao Rio Paraguai-Mirim. Brigadistas enfrentam desafios adicionais ao ter que atuar em áreas alagadas pelo afluente do Rio Paraguai. O transporte dos brigadistas ao local foi realizado por helicópteros da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. Com o avanço das chamas, foi necessário enviar reforços, e os militares utilizam equipamentos como sopradores para combater o fogo. Até o momento, nesta região, foram queimados 3.311 hectares.

O segundo incêndio, iniciado no sábado, está mais próximo da área urbana de Corumbá, causando preocupação entre os moradores que precisam lidar com a fumaça. No domingo (2), o horizonte avermelhado pela queima assustou a população.

Este incêndio está ocorrendo perto da área onde a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) capta água do Rio Paraguai para abastecer a cidade e a vizinha Ladário. Os bombeiros estão recebendo apoio da equipe PrevFogo do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente). Eles se dividem em duas frentes de combate: uma próxima à rede de captação de água e a outra perto da Ilha Tagiloma.

Um sobrevoo com três militares está planejado para hoje de manhã, a fim de traçar uma nova estratégia de combate ao incêndio. Nesta região, a área queimada já é de 2.323 hectares. “Estamos mobilizando todos os recursos disponíveis para enfrentar essa situação desafiadora”, afirmou o Corpo de Bombeiros em nota.

De acordo com a plataforma de monitoramento por satélite e de alerta de incêndios da Lasa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a área queimada em Corumbá entre 1º de janeiro e 4 de junho deste ano já soma 103.700 hectares.

Esse valor representa cerca de um terço do total registrado no ano passado, que foi de 333.425 hectares. Em uma comparação mensal, as áreas atingidas em maio deste ano superam significativamente as do ano passado, com 7.625 hectares consumidos contra 925 no mesmo período em 2023. Os dados da Lasa para este ano são baseados em alertas e ainda não estão consolidados.

