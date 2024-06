Simulação da polícia visa esclarecer tentativa de homicídio contra policial militar 

Nesta terça-feira (04), a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia, com apoio da Polícia Militar e perícia criminal, realizou uma reprodução simulada de local de crime, com o objetivo de esclarecer uma tentativa de homicídio contra um policial militar em serviço. O crime ocorreu na noite de 25 de maio, na Rua José Barbosa, no Bairro José Batista, em Brasilândia.

Consta no Boletim de Ocorrência, que, no dia dos fatos, um homem de 58 anos, já conhecido nos meios policiais, estaria dirigindo um veículo Toyota Corolla, embriagado e acima da velocidade permitida. Em certo momento, teria jogado o carro para cima dos policiais que estavam de serviço, quase atropelando um deles.

Desta forma a equipe saiu em diligências, conseguindo prendeu o autor, que fugiu do local após o crime, em visível estado de embriaguez. Ressalta-se que ele é reincidente em ocorrências similares, já tendo sido preso anteriormente.

O indivíduo encontra-se custodiado e deverá responder pelo crime de embriaguez ao volante, dirigir sem possuir CNH e homicídio tentado com dolo eventual, ao assumir o risco de produzir o resultado morte.

