MS, PR e Paraguai discutem protocolo conjunto de dados e calendário vacinal único para fronteiras

Encontro em Assunção reuniu autoridades sanitárias dos dois países para fortalecer vigilância epidemiológica e resposta a emergências em saúde pública

Mato Grosso do Sul participou em Assunção, no Paraguai, de reunião binacional que discutiu medidas para ampliar a integração das ações de saúde nas regiões de fronteira entre Brasil e Paraguai. Entre os principais temas debatidos neste mês estiveram a criação de protocolos conjuntos para compartilhamento de dados epidemiológicos, interoperabilidade entre sistemas de informação e a construção de um calendário vacinal unificado para municípios fronteiriços.

A reunião “Acciones conjuntas Paraguay – Brasil”, promovida pelo Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai, reuniu representantes dos ministérios da Saúde dos dois países, Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), além da secretaria estadual de Saúde do Paraná.

Representando a SES (Secretaria de Estado de Saúde), a secretária-adjunta Crhistinne Maymone participou das discussões voltadas ao fortalecimento da vigilância em saúde em áreas de intensa circulação de pessoas, mercadorias e veículos entre os dois países.

Saúde na Fronteira

A agenda integra o projeto “Monitoramento para Vigilância em Saúde na Fronteira Brasil–Paraguai”, iniciativa construída conjuntamente para ampliar a capacidade de resposta a emergências sanitárias e fortalecer o monitoramento epidemiológico nas regiões fronteiriças.

Entre as propostas discutidas está a criação de mecanismos conjuntos de monitoramento em saúde nas regiões de fronteira, com compartilhamento estratégico de informações epidemiológicas e uso de ferramentas tecnológicas para fortalecer a identificação ágil de riscos e a resposta coordenada a possíveis emergências sanitárias.

Também foram discutidas ações conjuntas de capacitação de profissionais, protocolos de comunicação e notificação de doenças e fortalecimento da infraestrutura sanitária nos municípios de fronteira.

Monitoramento constante

Durante o encontro, autoridades paraguaias apresentaram painéis de monitoramento vacinal e ferramentas de visualização de dados utilizadas no acompanhamento das coberturas vacinais, especialmente relacionadas ao sarampo — tema que vem mobilizando esforços conjuntos dos dois países diante do cenário epidemiológico internacional.

Segundo Crhistinne Maymone, a cooperação entre os países é fundamental para garantir respostas mais rápidas e eficientes diante dos desafios sanitários nas regiões de fronteira.

“Os desafios sanitários nas áreas de fronteira exigem atuação coordenada e permanente entre os países. Esse alinhamento fortalece a vigilância em saúde, amplia a capacidade de prevenção e garante respostas mais rápidas diante de riscos epidemiológicos que não respeitam limites territoriais”, destacou.

A secretária-adjunta também ressaltou a importância da integração dos sistemas de informação e da harmonização das estratégias de imunização. “Quando compartilhamos dados, experiências e estratégias, conseguimos construir ações mais eficientes e proteger melhor a população que vive nesses territórios de intensa circulação entre Brasil e Paraguai”, afirmou.

A cooperação técnica entre Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai vem sendo fortalecida nos últimos anos, com apoio da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), Conass e conselhos municipais de saúde.

Entre os avanços já alcançados estão o mapeamento de estabelecimentos de saúde em áreas de fronteira, a articulação para uma cooperação bilateral no âmbito do Mercosul e a realização conjunta da Semana de Vacinação nas Américas e do Dia D de vacinação entre Brasil e Paraguai neste ano.

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