Dona de transportadora é presa com quase meia tonelada de cocaína em Campo Grande

Uma mulher de 50 anos, proprietária de uma transportadora, foi presa suspeita de envolvimento no tráfico de drogas após a polícia encontrar quase meia tonelada de cocaína em seu estabelecimento, localizado na Rua Presidente Vargas, na Vila Duque de Caxias, em Campo Grande. A mulher será submetida a uma audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (7).

A prisão foi feita após uma investigação de meses conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestro (Garras). De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia descobriu que a transportadora em questão, funcionava como um ponto de distribuição de drogas. No sábado (5), uma denúncia indicou que uma nova remessa de drogas havia chegado ao local, o que levou a equipe policial a realizar uma abordagem.

Por volta das 6h20, os policiais chegaram à transportadora e notaram a proprietária fechando o portão, com um comportamento visivelmente nervoso. Ao abordá-la e entrar no estabelecimento, encontraram 222 tabletes de cocaína, conhecidos como “escama de peixe”, acondicionados em caixas. A carga foi avaliada em R$ 4,7 milhões.

Durante a operação, os policiais também encontraram dois carros alugados em nome de um homem de 46 anos, que estariam sendo utilizados para o transporte da droga. Ao ser presa, a mulher confessou o crime e revelou que seu irmão, residente em São Bernardo do Campo (SP), é seu sócio e que ambos usavam a transportadora para enviar drogas para São Paulo. Ela afirmou que, na sexta-feira (4), seu irmão esteve em Campo Grande e levou uma remessa de drogas em um caminhão para a capital paulista.

No depoimento à polícia, a mulher ainda tentou se isentar de responsabilidade, alegando que as caixas de cocaína foram deixadas por um homem desconhecido a pedido de seu irmão, e que não sabia o que continham as encomendas. Ela também disse que não recebeu pagamento pelo armazenamento das drogas.

Em seguida, ela foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e agora aguarda o desenrolar do caso após a audiência de custódia.

