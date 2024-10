Defesa Civil emite alerta devido à baixa umidade em Mato Grosso do Sul

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) emitiu um alerta de “grande perigo” para esta segunda-feira (7), devido aos índices de umidade relativa do ar que podem ficar abaixo de 12% em Mato Grosso do Sul. O aviso é válido das 11h30 às 19h30, com foco em riscos à saúde e potencial de incêndios florestais.

Com a baixa umidade, as condições são consideradas críticas para o bem-estar da população, sendo que problemas como doenças pulmonares e dores de cabeça são agravados. A exposição prolongada a esse tipo de clima pode resultar em complicações, especialmente para pessoas com problemas respiratórios.

A Defesa Civil orienta os cidadãos a adotarem medidas preventivas durante o período de baixa umidade.

– Hidrate-se constantemente: Beba bastante água ao longo do dia;

– Evite atividades físicas: Principalmente ao ar livre, já que o ar seco pode agravar o cansaço e dificultar a respiração;

– Fuja do sol: Reduza ao máximo a exposição solar durante as horas mais quentes do dia;

– Cuide da pele: Utilize hidratantes e, se possível, umidifique o ambiente

– Evite café e álcool: Bebidas diuréticas devem ser evitadas, pois podem agravar a desidratação.

A baixa umidade também aumenta o risco de incêndios florestais, além de prejudicar a vegetação e a fauna local. Com as condições climáticas extremas e temperaturas elevadas no estado, a população deve estar atenta a qualquer sinal de fogo ou fumaça, e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (telefone 193) em caso de emergência.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil pelo telefone 199.

