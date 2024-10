Idosa de 71 anos é suspeita de matar o marido a facadas em Paranaíba

Na tarde deste domingo (6), um crime chamou a atenção dos moradores de Paranaíba, cidade localizada a 408 quilômetros de Campo Grande. Uma mulher, de 71 anos, é suspeita de ter matado o marido, João Teodoro do Prado, de 66 anos, a facadas. A idosa foi encontrada ensanguentada e está internada no hospital sob escolta policial.

De acordo com o registro policial, testemunhas relataram à Polícia Militar que um veículo deixou mulher em frente à residência do casal, localizada no Bairro Daniel II. Pouco tempo depois, ela foi vista saindo do local coberta de sangue, antes de cair na calçada. Ela foi socorrida com ferimentos de facadas, mas as lesões não são graves.

A polícia ainda está apurando os detalhes sobre o que aconteceu dentro da casa, mas vizinhos informaram que as brigas entre o casal eram frequentes. Segundo relatos, a idosa apresentava comportamento agressivo em relação a João, o que levanta suspeitas sobre a dinâmica do crime.

Até o momento, a suspeita ainda não foi ouvida pelos investigadores, pois, segundo informações do hospital, ela estava desorientada. As autoridades continuam aguardando sua recuperação para obter mais esclarecimentos sobre o ocorrido.

