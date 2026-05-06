Diante de epidemia, SES amplia vacinação contra chikungunya em mais quatro cidades de MS

A SES (Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul) vai ampliar a vacinação contra a chikungunya para mais quatro municípios de MS. A informação foi divulgada pela Coordenadoria de Imunização nesta quarta-feira (6), a qual anunciou que Amambai, Batayporã, Douradina e Sete Quedas deverão iniciar a imunização da população de 18 a 59 anos, ainda nesta semana.

A estratégia ocorre devido à explosão dos casos notificados e de mortes em decorrência da doença nos últimos três meses. Com epicentros nas áreas indígenas, Dourados e Itaporã começaram a aplicar a vacina no dia 27 de abril.

Para viabilizar a ampliação da vacinação nessas cidades anunciadas hoje, a Secretaria Estadual de Saúde vai remanejar doses inicialmente destinadas a Dourados para garantir melhor aproveitamento dos imunizantes disponíveis.

Ao todo, serão 14.400 doses destinadas a esses municípios. Conforme a Saúde estadual, a distribuição será feita de maneira proporcional à população de cada cidade. Os imunizantes ficarão armazenados no Núcleo Regional de Saúde de Dourados, de onde serão retirados pelas equipes municipais.

A definição desses quatro municípios contemplados foi feita pela CGARB (Coordenação-Geral de Vigilância de Arboviroses), do Ministério da Saúde, com base em critérios técnicos e epidemiológicos.

Vacinação em Dourados

Até o momento, a cidade já registrou nove mortes por complicações da chikungunya e três ainda estão em investigação. Dourados aplicou, até ontem (5), 1.607 doses na área urbana e 200 nos territórios indígenas.

O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, criado pela prefeitura da cidade para coordenar o enfrentamento à epidemia, considera a procura pelas doses muito baixa até agora. Dourados tem meta de imunizar pelo menos 43 mil moradores da faixa etária que pode receber a vacina, ou seja, dos 18 aos 59 anos. No feriado do Dia do Trabalhador, a prefeitura organizou um drive-thru e imunizou 405 pessoas.

A vacina contra a chikungunya tem dose única. Por se tratar de imunizante de vírus vivo atenuado, é contraindicada para gestantes, puérperas, pessoas imunocomprometidas ou com doenças crônicas descompensadas. Pessoas com histórico de reação alérgica grave a componentes da fórmula também não devem receber a vacina.

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