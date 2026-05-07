Frente fria chega nesta quinta e deve trazer tempestades para MS

Esta quinta-feira (7) começará com tempo seco e intenso calor em Mato Grosso do Sul. No entanto, no decorrer da noite, a aproximação de uma frente fria poderá mudar totalmente o cenário climático no Estado.

Em razão do avanço do fenômeno, aliado à atuação do cavado pré-frontal, aumenta as possibilidades de chuvas e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente na região sul e sudoeste.

De acordo com levantamento do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a tendência é que o frio, com mínimas abaixo dos dois dígitos, se instale definitivamente em solo Sul-mato-grossense durante o fim de semana. Com isso, o calor só deve perdurar até essa hoje.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 18°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 20°C e máximas de 36°C.