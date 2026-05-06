Incêndio de grandes proporções atinge ecoponto e moradores ficam assustados em Três Lagoas

Um incêndio de grandes proporções atingiu o ecoponto municipal de Três Lagoas na madrugada desta quarta-feira (6), mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com a corporação, duas equipes atuaram no combate às chamas ao longo da madrugada. A fumaça intensa, causada pela queima de materiais em decomposição, assustou moradores da região e gerou preocupação.

Os bombeiros utilizaram vários tanques de água para tentar evitar que o fogo se espalhasse. Apesar do esforço, o acesso ao interior do material acumulado não foi possível, o que dificultou o controle total das chamas.

Ainda segundo os militares, diversos caminhões foram empregados na operação, com reabastecimento constante em um hidrante próximo. A quantidade de água utilizada não foi estimada.

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