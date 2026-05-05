Hemosul entra em alerta por baixa nos estoques e convoca população para doação de sangue

O Hemosul emitiu um alerta nesta terça-feira (5) após registrar queda significativa nos estoques de sangue em Mato Grosso do Sul, especialmente dos tipos A positivo (A+), A negativo (A-) e O positivo (O+). De acordo com o hemocentro, o nível de bolsas de A+ está em apenas 20% do ideal, enquanto o A- atingiu 40% e o O+ chegou a 30%, índices considerados críticos para o atendimento da rede hospitalar.

A redução nos estoques ocorre em meio ao aumento da demanda por transfusões. Na Santa Casa de Campo Grande, ao menos dois pacientes cardíacos em estado grave aguardam por doações compatíveis, enquanto o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul também enfrenta consumo elevado dessas tipagens sanguíneas. O cenário acende um sinal de alerta nas unidades de saúde do Estado.

Segundo o Hemosul, Mato Grosso do Sul passou anos sem enfrentar crises no abastecimento, mas agora vive uma situação de emergência. O órgão reforça o pedido de apoio da população para recompor os estoques e garantir o atendimento a pacientes que dependem diretamente das transfusões, destacando que a doação é essencial para salvar vidas em casos de urgência e procedimentos médicos.

Para doar sangue, é necessário apresentar documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde, alimentado e descansado, além de não estar com sintomas gripais ou infecções. O doador deve ter entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação precisa ocorrer antes dos 61,e pesar no mínimo 51 quilos. Estão impedidas de doar pessoas com histórico de hepatite após os 11 anos, doença de Chagas, câncer, sífilis ou HIV, bem como quem compartilha seringas ou mantém relações com múltiplos parceiros. O Hemosul funciona na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 1.304, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h.

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