Torcida empurra e Palmeiras faz história na Libertadores

Mais de 40 mil torcedores ajudaram o Palmeiras na classificação para as semifinais da Libertadores da América, na noite de ontem (10), no Allianz Parque, em São Paulo. Com a música recém criada “Vamos para cima porco, hoje eu vim aqui te apoiar, sair vencedor, lutem sem parar” foi o combustível aditivo para empurrar a equipe paulista para classificação heroica em cima do Atlético-MG, nos pênaltis com dois a menos em campo.

Desde a inauguração do Allianz, a partida de ontem entrou para a história dos momentos mais épicos e especiais do Verdão. Depois de mostrar frieza e grande poder de reação no Mineirão quando buscou o 2 a 2 após perder por 2 a 0, o time de Abel Ferreira conseguiu empatar o jogo em 0 a 0, com dois a menos.

A torcida do Palmeiras foi o principal destaque da partida. Como diz a música, “cantou sem parar” os 90 min. E a cada diversidade em campo, a torcida aumentou ainda mais a voz, ecoando a música.

A força da torcida começou a se tornar necessária aos 28 minutos, quando Danilo foi expulso. Até então, o confronto tinha duelos individuais, estudado e parelho, com poucas chances para os dois lados, mas após isso o Palmeiras em campo mudou completamente a estratégia.

O português, Abel Ferreira chamou seus atletas para conversas e posicionou o time no 4-4-1 ao ataque, com uma linha no meio formada por Rony, Raphael Veiga, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, com Dudu isolado no ataque . Ao defender, o Palestra se fechava com 10 atrás, sem deixar espaço para o adversário.

Mesmo com essa desvantagem numérica, o Verdão conseguiu equilibrar a partida e a cada ataque do Galo, a torcida cantava ainda mais alto na tentativa de ajudar os atletas em campo.

A situação se tornou ainda mais dramática aos 36 minutos do segundo tempo, quando Scarpa foi expulso. Com dois a menos, mais uma vez a torcida inflamou o canto, balançando as estruturas do Allianz Parque e ajudando o Verdão dentro de campo a segurar o placar de 0 a 0.

Com o relógio correndo, o momento mais dramático da partida foi nos acréscimos, quando Hulk acertou a trave. O Palmeiras resistiu, mas antes de finalizar o jogo, Vargas foi expulso pelo lado do Galo mineiro.

A dramaticidade dos pênaltis

As lembranças de pênaltis para o Palmeiras, faz a torcida lembrar das cinco eliminações nas disputas penais, mas a torcida novamente entrou em ação, mantendo o ambiente de apoio até nas cobranças.

O Palmeiras acertou todas as seis cobranças de pênaltis. O único que faltava brilhar foi Weverton, que pegou a cobrança de Rubens nas alternadas. O zagueiro Murilo fez o elenco e a torcida explodir de alegria com o gol de classificação.

O Verdão espera o confronto entre Estudiantes e Athlético Paranaense que duelam hoje a noite. Quem passar desse confronto, enfrenta o Palmeiras nas semifinais da Libertadores da América.

Já o Atlético Mineiro precisará juntar os cacos e focar no Campeonato Brasileiro. A equipe mineira está na sétima colocação, com 34 pontos, 13 pontos atrás do Palmeiras, líder do Brasileirão.