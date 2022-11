Dia de Finados terá ônibus a R$ 1,75 e linha especial na Praça Ary Coelho

Na quarta-feira (2), Dia de Finados, a tarifa do transporte coletivo em Campo Grande será 60% mais barata e os usuários devem pagar R$ 1,75 pelo passe de ônibus. Além da tarifa mais reduzida, o dia terá um esquema especial do transporte coletivo para facilitar o acesso aos cemitérios.

Segundo a Prefeitura de Campo Grande, entre 6 e 18 horas, circulará uma linha especial partindo da Praça Ary Coelho até o Cemitério Santo Amaro. Haverá coletivos saindo da praça a cada 15 minutos.

As seguintes linhas terão reforço: 85 (Terminal Morenão/Terminal Júlio de Castilho); 80( Aero Rancho/General Osório); 81 (Bandeirantes/Nova Bahia); 73 (Júlio de Castilho/Nova Bahia para facilitar o deslocamento de quem for visitar os Cemitérios Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião. A linha 503 (Terminal Morenão/Iracy Coelho) também terá um esquema especial.

Os ônibus desta linha passam em frente aos Cemitérios Montes das Oliveiras, Parque das Primaveras, Park Campo Grande e Memorial Park. O ônibus da linha 318 (Terminal Aero Rancho/Jardim Pênfigo) terá trajeto estendido até o Cemitério Jardim da Paz, na saída para Sidrolândia.

Fiscais de trânsito e Guardas Civis Metropolitanos estarão apoiando as forças de segurança, com rondas de duas e quatro rodas, inclusive nos três cemitérios públicos e no Parque das Primaveras, que são os locais que mais têm concentração de público nesta data. Haverá equipes atuando durante o dia todo.

Datas especiais

O Dia de Finados, segundo a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), é uma das seis datas comemorativas nas quais é cobrada uma tarifa equivalente a 40% do valor vigente da passagem de ônibus.

A regra se aplica ao 1⁰ de janeiro, ano novo; 1⁰ de maio, Dia do Trabalhador; 2º domingo de maio, Dia das Mães; 2⁰ domingo de agosto, Dia dos Pais e 26 de agosto, aniversário de Campo Grande. Atualmente a tarifa de ônibus é R$ 4,40. Acesse também: Rodovias do MS são fechadas em protesto ao resultado das Eleições