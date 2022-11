Projeto de Melhoramento Genético vai atender 100 produtores de leite em MS

Teve início no dia 22 o trabalho de inseminação artificial nos rebanhos bovinos leiteiros da região Sul de Mato Grosso do Sul. As ações tiveram início pelo município de Itaquiraí e integram o Projeto de Melhoramento Genético no âmbito do Plano Estadual do Leite (Pro-Leite).

A Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) firmou Termo de Cooperação Técnica com a Conafer (Confederação Nacional da Agricultura Familiar) para remunerar um médico veterinário que está responsável pela inseminação.

Serão atendidos mais de 100 produtores de leite em 10 municípios do polo Centro-Sul, pelo período de quatro anos. Cada propriedade terá matrizes com prenhez confirmada, conforme orientação da assistência técnica local.