Último dia para pagamento do licenciamento de veículos com a placa 0

Está segunda-feira (31), é o último dia para pagamento, do licenciamento para veículos com placas final “0” em Mato Grosso do Sul. Todos os anos os proprietários precisam fazer o pagamento do imposto para ter direito a trafegar com os veículos pelas vias públicas.

Para atestar que está em conformidade com as normas de segurança e ambiental, os motoristas devem portar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), sempre que forem parados por fiscalização nas vias.

Com avanço da tecnologia, há ainda a opção de se apresentar para as autoridades, sempre que solicitado, o documento em formato digital, por meio da CDT (Carteira Digital de Trânsito).

Os proprietários de veículos com placas fina “0” podem pagar o documento em qualquer agência do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) ou nos bancos credenciados, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Casas Lotéricas, Banco Postal dos Correios e Rede Pague Fácil, além de ser pago também por meio dos aplicativos com a utilização do código de barras ou QR Code para pagamento via PIX.

No smartphone é só baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, fazer o cadastro e clicar em “Entrar com gov.br”. Em seguida, é preciso baixar o Certificado de Registro e Licenciamento Anual.

Depois, deve clicar em “Veículos”, informar o Renavam e o número de segurança do CRV e selecionar incluir.