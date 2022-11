Coringa e Marinalva Pereira tiram da gaveta lei que cria delegacia especial e Secretaria de Igualdade Racial em MS

No estúdio do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, a comunicadora e radialista Marinalva Pereira e o Vereador Júnior Coringa (PSD) realizaram um bate-papo interessante durante o Programa “Cidadão Nota 10” especial do Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro como um ato de resistência e prega, principalmente, o respeito.

Durante a entrevista, a missão conjunta de dois representantes da população negra de Campo Grande citaram o trabalho conjunto que tiveram para tirar do papel duas leis que já foram aprovadas na Câmara Municipal de Campo Grande, no caso a criação da 1ª Secretaria de Igualdade Racial de Campo Grande.

“Em 2014, apresentamos um projeto de lei municipal, da solicitação do povo e das mãos de Marinalva. Hoje estamos apostando que a atual prefeita tenha em mente a criação dessa secretaria e colocar em prática a política pública da igualdade racial no orçamento”, gostaria o vereador.

“Sem orçamento não dá. Hoje, Campo Grande tem a Coordenadoria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que depende do orçamento do gabinete da prefeita, então não tem política pública voltada diretamente para a população negra. A política pública tem que estar toda hora “passando o chapéu” nas secretarias e, com a secretaria especializada, mais direitos chegariam com mais rapidez”, enxerga.

Delegacia especial

Pensando na punição e aos crimes raciais e atendimento correto para as vítimas, Marinalva também lembrou da sugestão que levou, em 2020, até o atual Governador de MS, Reinaldo Azambuja, da criação de uma Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) na Capital.

Na última cobrança ao executivo estadual, a secretaria de segurança pública alegou não haver recursos para financiar a abertura de uma nova delegacia. Contudo, a pasta respondeu que poderiam ser abertas dois departamentos em Campo Grande, dentro de delegacias. No Brasil, existem apenas cinco Decradi.

“Em 2023, eu, Marinalva e outras personalidades negras entregaremos o ofício de solicitação para o novo secretário de segurança pública no Estado. Este pedido foi feito em 2014 e eles estão adiando até. Mas não dá mais para adiar, a nossa comunidade está gritando”, cobra Coringa.

Valorização

Pelas palavras do Vereador, o Dia da Consciência Negra é muito importante para ecoar voz da raça negra no avanço de novas leis e oportunidades. “Hoje, a população negra ainda tem dificuldade no acesso de informações, emprego e salário. Precisamos de políticas públicas que chega nas comunidades Quilombola e na favela, onde concentra o maior número da população negra.”

“O dia da Consciência Negra levanta as pautas de dar oportunidade de estudar, de fazer curso técnicos e profissionalizantes, melhorar a questão de moradia. Levar pra periferia incentivos para que esse jovem possa voltar a estudar e entrar numa faculdade”, avalia.

“Na educação, a valorização da lei das cotas é muito importante. Para mais aproveitamento dos jovens pelos teus direitos, os cursos pré-vestibulares podem chegar nas comunidades. Mas quem que levaria isso? O poder público, por meio da secretaria da igualdade racial, por isso que temos que ter orçamento”, explica.

Em relação ao setor privado, na opinião de Coringa, as empresas deveriam olhar para mais geração de emprego e cargos de chefia aos negros. “Campo Grande tem várias empresas com essa política, por exemplo, o Comper, o Fort Atacadista e a Águas Guariroba. Que possamos incentivar novas empresas a adotar essa política interna.”

Sessão especial na Câmara

Junior divulgou que dia 23, a Câmara Municipal terá a sessão solene Zumbi dos Palmares, ocasião onde serão homenageadas pessoas que lutam pela igualdade racial em Campo Grande. Também vai ser o dia que a Câmara reunirá as comunidades negras e periféricas para realizarem debates de políticas públicas sobre o assunto.

Por fim, o vereador avalia que a Assembleia e Câmara dos Vereadores precisam mais políticas públicas voltar para a população negra. “Se não e não tiver mais representantes, é muito difícil.” , comenta Coringa, que listou algumas de suas principais inspirações, Martin Luther King, Pelé e Barack Obama, além do 1º juiz negro do Estado, Aleixo Paraguassu.

Aleixo Paraguassu também entrou na lista das personalidades negras de Marinalva.”Também tenho um respeito muito grande pelo Coringa e também da apresentadora estrangeira dos Estados Unidos, Oprah Winfrey. Acho que ela passou por cima do racismo nos Estados Unidos e agora as pessoas são obrigadas a respeitá-la.”

"E aqui no Brasil, a jornalista Maju é espetacular. Ela já foi descriminada em vídeo, fato que eu também já sofri em Campo Grande e lutei por isso na justiça, ganhando essa ação por unanimidade. As pessoas ofendem pela internet e eu gosto de lembrar que, neste tipo de crime, a pena é maior", conclui Marinalva.