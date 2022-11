Semáforos triplos e quádruplos confundem a população no centro

Os equipamentos têm causado dor de cabeça a quem trafega nas vias

Conforme já noticiado anteriormente pelo jornal O Estado, os novos semáforos instalados em vias de Campo Grande têm causado confusão para quem trafega, já que os antigos equipamentos não foram retirados, ocasionando sinalização triplicada e até mesmo quadruplicada. A Prefeitura de Campo Grande informou que, somente neste ano, foram instalados 46 novos conjuntos semafóricos.

Este é o caso da Avenida Eduardo Elias Zahran, Rua Rui Barbosa e Rua Trindade que conta com dois, três e até quatro semáforos nos cruzamentos com a Avenida Salgado Filho e Rua Simão Bolívar. Trechos que fazem parte do itinerário do transporte público, do acesso às escolas e comércios locais.

Segundo o proprietário de uma borracharia no cruzamento da Rui Barbosa com a Salgado Filho, Luiz Felipe, 29, o semáforo foi instalado no local errado, em cima da calçada, acarretando acidentes.

“Atrapalha muito. O semáforo está no meio da calçada e ao menos uns 20 clientes da minha borracharia, já bateram ao saírem de ré. Não dá para entender o lugar que instalaram esse semáforo, era para estar à frente da faixa e da via, mas colocaram atrás”, relatou o comerciante.

Já no trecho da Rua Trindade com a Rua Simão Bolívar existem quatro semáforos, entre novos e antigos. “Esses quatro semáforos confundem, quando fazem a troca você não sabe para onde olhar. Por enquanto ainda não houve nenhum acidente, mas é algo simples de resolver. Basta retirarem os antigos e deixar os semáforos novos” apontou o vendedor Alessandro Siqueira, 41.

Em contrapartida, segundo o empresário Wanderlei Salvador, 68, que possui há 11 anos uma loja de vistoria veicular na Av. Zahran com a Rui Barbosa, os semáforos ajudam no trânsito e atraem o olhar para o seu comércio.

“O semáforo vem para ajudar. Apesar de ter dois semáforos isso não tem interferido nem no trânsito nem no acesso à minha loja. Pelo contrário, as pessoas param no semáforo e olham para a loja. Como é uma via com muita abertura, é de fácil acesso”, opinou.

Por fim, para o moto entregador Henrique Araújo, 32, no trecho da Avenida Zahran com a Rui Barbosa falta placa de sinalização ou orientação. “Atrapalha mas não tem o que fazer. Aqui é um trecho bem movimentado e os semáforos não especificam muito bem qual é a direção. Não se sabe qual é para seguir em frente, qual é para virar ou se pode virar na via paralela”, expôs.

Cabe relembrar que, conforme a edição da última quinta-feira (17), a Prefeitura de Campo Grande informou, por meio de nota, que a previsão é de que até o fim do primeiro trimestre de 2023 os semáforos de 29 cruzamentos da Rui Barbosa e da Avenida Zahran, além de estarem com a onda verde, passarão também a ter ajuste on-line dos tempos.

Já a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) alegou que os semáforos anteriores estão em funcionamento, o que não altera o fluxo do trânsito na região. E ainda que há trechos que fazem parte do corredor de transporte coletivo, como Bandeirantes e Bahia, e outros que fazem parte do projeto de revitalização.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado de MS.

