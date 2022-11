Domingo será ensolarado com possibilidade de chuvas para MS

A previsão para este domingo (20) é de predomínio de sol e calor ao longo do dia para todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A partir da tarde e a noite, o tempo pode ter mudanças e são esperadas pancadas de chuva especialmente para as regiões oeste e sudoeste do Estado.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) há probabilidade para chuvas de intensidade moderada a pontualmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

A instabilidade climática ocorre devido ao avanço de cavados e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, e devem se estender para todo MS entre domingo e segunda-feira (21).

Em Campo Grande as temperaturas variam entre 22ºC a 33ºC, Corumbá 26ºC a 34ºC, Três Lagoas 21°C a 37ºC, Dourados 21ºC a 34ºC, Ponta Porã 20ºC a 32ºC e Coxim 21ºC a 35ºC.

Conforme o Cemtec, são esperadas rajadas de vento entre 40-60 Km/h e localmente podem atingir valores acima de 70 km/h em grande parte do Estado.

Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou dois novos alertas de tempestade para Mato Grosso do Sul. A previsão vale até as 11h de domingo (20) e indica chuvas entre 50 e 100 mm/dia, ventos com intensidade de até 100 km/h e queda de granizo.

