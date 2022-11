Uma noite épica: MS Blues Festival retorna com seis shows neste sábado

O MS Blues Festival está de volta ao calendário de atrações musicais do Estado, após oito anos sem ser realizado. Em sua 11ª edição que, neste ano, será na Sunset Growler Station, a partir das 18h, e vai reunir atrações sul-mato-grossenses, de Mato Grosso e dos Estados Unidos: banda Pé de Garrafa; Rick Bérgamo; Méri Oliveira; Whisky de Segunda; Silver Guy; Allan House; e a atração internacional Breezy Rodio, um dos maiores nomes do blues de Chicago (EUA) da atualidade.

A noite é especial para quem curte todas as influências diferentes do blues, desde o tradicional até o funk e o soul. O objetivo é agradar a todos os públicos e recolocar Campo Grande e Mato Grosso do Sul na rota de eventos dos shows internacionais de artistas de blues dos Estados Unidos, principalmente de Chicago, berço do estilo musical, que passam em turnê pelo Brasil.

Quem abre a série de apresentações são os donos da festa, Whisky de Segunda. “Nós realizamos todas as edições anteriores. Voltar a fazer o festival após o último, que foi em 2014, é muito significativo. Pensamos muito a respeito, mas a vontade de fazer as coisas acontecerem aqui é maior do que tudo”, explica o guitarrista Jefferson Pasa.

O vocalista Robson Rodrigues afirma que o evento vai proporcionar uma experiência interessante. “Acho que as pessoas que forem lá vão poder experimentar realmente o que é uma vivência de blues, em todos os gêneros e aspectos, com bandas e ritmos diferentes, cantores diferentes, homem, mulher, brasileiros, não brasileiros… Vai ser uma noite incrível e Campo Grande inteira merece estar lá”, pontua o cantor.

Atração internacional

Breezy Rodio, a atração internacional, conversou com o jornal O Estado e falou um pouco sobre como é tocar na Capital. “Eu estive várias vezes em Campo Grande, tenho grandes amigos aí, e é sempre fantástico revê-los. Os caras da Whisky de Segunda são como família para mim, e é claro, o público é sempre especial, eles fazem com que eu me sinta em casa e isso significa o mundo para mim”, dispara o músico.

E já que os caras da Whisky de Segunda são como família para Breezy, é claro, sempre tem aquelas brincadeiras típicas, e ele conta uma história de uma dessas “brincadeiras”: “Meu maior pesadelo em Campo Grande são aqueles bichos chamados ‘barata d’água’. Eu tinha visto algumas delas. Uma vez, Jefferson e os caras pegaram uma e queriam colocá-la na minha cama… Graças a Deus eles não fizeram isso, porque eu teria morrido!”.

Mas o que o “gringo” gosta, mesmo, é a maneira como o tempo parece passar por aqui. “Eu gosto das ‘vibes’ da cidade. Tudo vai mais devagar, o que é incrível. Eu venho de uma cidade grande, onde todo mundo sempre está com pressa. Parece que em Campo Grande o tempo passa mais devagar, e essa é uma coisa linda. Também gosto muito do Blues Bar, lá está o meu amigo Ivan”, afirma.

Quando perguntado sobre as expectativas para o show, ele diz que são altas: “Bem, eu espero ver muita gente lá! Tem um grande line-up de artistas locais e nacionais, espero que as pessoas apareçam e se divirtam conosco. Eu vou fazer uma mistura de músicas autorais e covers, blues tradicional e moderno. Vamos tentar agradar a todos: os aficionados do blues ‘old school’, e os mais jovens, que provavelmente estão mais inclinados a algo mais agitado e moderno”, adianta o cantor.

Mas nem só de blues vive o blueseiro: “Eu sou um grande fã de música brasileira. Meu cara principal é João Gilberto. Na minha opinião, ele é o maior. Seria bom misturar um pouco de bossa nova e blues… talvez no meu próximo álbum! Fique atento!”.

Pé de Garrafa

Formada em fevereiro de 2022, a banda Pé de Garrafa (nome inspirado em uma entidade folclórica que protege as florestas do Centro-Oeste brasileiro e que é famosa por surrar bêbados) chega à cena musical local com influências que vão do rock, passando pelo blues e pela música country, e já estreia no MS Blues Festival. “Nosso repertório é 100% autoral e vai do blues ao rock com letras irreverentes; queremos colocar a galera pra dançar!”, afirma Marcelo Rezende, baixista da banda.

Para Rick Bérgamo, que vai acompanhar todas as atrações na gaita, o desejo é que o evento fomente outros do tipo em Campo Grande. “Campo Grande tem uma aceitação muito boa para o blues, o que falta são eventos de médio e grande porte, e nessa edição teremos a presença de artistas de outro estado e de fora do Brasil. Acredito que seja muito importante ter nomes que representam o gênero, e fomentar mais eventos para Campo Grande ter uma identidade cultural e, nela, o blues fazer parte”, pontua o gaitista.

O músico Allan House, de Cuiabá, também tem altas expectativas para o evento. “Minhas expectativas são as melhores possíveis! Nunca toquei em um festival de blues em Campo Grande, e MS representa tanto para a história do blues brasileiro e do Centro-Oeste que, estar no line-up junto à Whisky de Segunda, Méri Oliveira e o Breezy Rodio é incrível! O MS Blues Festival é extremamente importante para o reavivamento da cena musical regional e nacional no cenário pós-pandemia que, oxalá, se anuncia”, afirma.

Silver Guy, também de Cuiabá, adianta um pouco do que o público pode esperar. “O público pode esperar um show com muita energia positiva, alegria, empolgação, com um som forte para validar as características do blues. Um show que foi preparado com carinho, pensando no público, pra não deixar ninguém parado!”

Programação

A partir das 19h45 sobe ao palco a banda de blues campo-grandense Pé de Garrafa, seguida por mim, Méri Oliveira, que também estarei na programação. Para quem não sabe, além de jornalista, sou conhecida como a voz da “Big Mama Blues”.

Vale acrescentar que, durante as apresentações, o gaitista mais famoso do Centro-Oeste, Rick Bérgamo, fará suas participações especiais, com o som e a energia frenética da sua gaita, que não deixa ninguém parado.

O festival segue com duas bandas de Mato Grosso. Direto de Cuiabá, sobem ao palco Allan House e Silver Guy. Eles são conhecidos no cenário pelo som delta blues mais real e o blues de Chicago, com uma pegada mais contemporânea.

Quem encerra a festa é a atração internacional, Breezy Rodio, direto de Chicago (EUA). “Estarei levando meu álbum novo e mal posso esperar para encontrar com vocês”, disse o músico, que já é conhecido na Capital por sempre dar sold out nas casas de shows quando traz seu blues.

Serviço:

O MS Blues Festival será realizado hoje (19); os ingressos custam a partir de R$ 45 (2º lote) e podem ser adquiridos pelo link: https://www.sympla.com.br/.

O evento terá início às 18h, com as atrações: Breezy Rodio (Chicago-USA), Whisky de Segunda, Silver Guy (Cuiabá), Allan House (Cuiabá), Méri Oliveira, Rick Bérgamo e Pé de Garrafa (Campo Grande). A Sunset Growler Station fica na Avenida Afonso Pena, 5.668, Chácara Cachoeira.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado de MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.