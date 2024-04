Em duas semanas, Dourados quer vacinar 50 mil pessoas contra dengue

Dourados é a única cidade do mundo com a oportunidade de imunizar a população em massa contra a dengue. Isso porque a cidade sul-mato-grossense faz parte de um estudo do laboratório japonês Takeda e com o pesquisador e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) Julio Croda que visa vacinar a população de 4 a 60 anos. Contudo, parte da vacina está próxima do seu vencimento, para não perder o imunizante, a Secretária de Saúde do Município iniciou um mutirão na tentativa de atender pelo menos mais 50 mil pessoas nas próximas semanas.

Das 150 mil pessoas elegíveis a receberem o imunizante, cerca de 50 mil tomaram a 1ª dose.

Com isso, o professor Julio Croda explica que a Fiocruz quer dobrar esse número, e atender em duas semanas cerca de 100 mil pessoas.

“Estamos em Dourados porque é a única cidade do Brasil e do mundo que tem a possibilidade de vacinar toda a sua população de 4 a 60 anos e até o momento Dourados tinha vacinado perto de 50 mil pessoas. E tem disponível para vacinação em termos de dose que foi doado pela empresa responsável pela fabricação dessa vacina para dengue 300 mil doses, o que dá para vacinar 150 mil pessoas da população de dourados entre 4 e 60 anos”

Para atingir a meta, a Secretária de Saúde do Municipio intensificou suas ações. “Estamos intensificando todas as nossas ações, além daquelas já realizadas nas nossas unidades básicas e na sala de vacinação do PAM, temos 10 equipes volantes para ações ‘extra muro’ de imunização”, explica o secretário municipal de saúde, Waldno Pereira Lucena Júnior.

Até carros de som percorrem bairros chamando a atenção dos moradores. “A ideia é a gente vacinar em locais de grande concentração de pessoas como praças, supermercados, atacadões nos bairros mais periféricos. Garantir que essas pessoas tenham acesso. Além disso parte dessa equipe também será deslocada para grandes empresas. Nós estamos programando o Dia D de vacinação que vai ser no sábado. Todas as unidades de saúde estarão abertas para receber o público para a campanha de vacinação tanto para dengue quanto para influenza”, detalha Croda.

Por Inez Nariza

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: