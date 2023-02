Após homicídio que expôs a falta de segurança do Procon-MS, órgão suspende atendimentos

Um homicídio ocorrido na manhã de hoje (13), na sede do Procon-MS em Campo Grande, expôs a vulnerabilidade do órgão estadual. Antonio Caetano de Carvalho, 67, foi morto com três tiros na cabeça durante uma audiência de conciliação. Após os tiros, o autor fugiu do local e segue desaparecido.

Secretária da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) Patrícia Cozzolino, esteve presente no local e destacou que o governo do Estado segue apurando as circunstâncias do crime.

“Não era a primeira audiência, a pessoa voltou para pegar a documentação não havia sido resolvida a conciliação e acabou resultando nesse triste fato. Estamos apurando os fatos, o governo do Estado lamenta muito esse acontecido”, afirmou.

Patrícia Cozzolino destaca que será investigado se houve falha de segurança e ressalta que o policiamento do local é apenas para a segurança patrimonial.

“Virá uma pessoa de Brasília que será a secretária executiva do Procon, essa lei foi aprovada final ano passado e trocou-se a figura do superintendente. Também vamos à triagem de pessoas que vem a conciliação e checar se houve ou não uma falha de segurança, estamos em processo de levantamentos, como em todos os órgãos o policiamento é patrimonial”, disse.

A advogada Denise Jardim trabalha com a representação de empresas e passa diariamente pelo Procon, para ela é imprescindível que os órgãos competentes ampliem a segurança do local.

“Nunca houve nem uma detecção de metais, nem aqui, nem no Procon Municipal de Campo Grande. Nunca tinha me sentido insegura, mas agora estou abismada com a situação, a gente se sente inseguro”, destacou.

O crime

Antonio Caetano foi morto com três tiros na cabeça durante audiência de conciliação na sede do Procon-MS, na rua 13 de Junho, região central da Capital. A vítima era dona de uma loja de peças automotivas e o autor do crime era um cliente do local. Informações preliminares indicam que homicídio foi motivado por um débito de R$ 630,00.

Conforme o delegado da Polícia Militar, William Rodrigues, a polícia segue em busca do autor do crime.

“Ele foi atingido por três disparos na cabeça, a vítima prestou um serviço que aparentemente não foi satisfatório para o autor e ele perdeu a cabeça no momento da audiência de conciliação. A princípio a informação é de que o autor tem porte de arma e a polícia segue a procura dele”, disse o delegado.

Além de empresário, Antonio foi um grande nome do motociclismo e automobilismo regional, responsável pela existência de algumas das pistas de ambas as modalidades esportivas em Mato Grosso do Sul. Em sua trajetória, ele narrou etapas do Campeonato de Motocross e era uma peça conhecida no meio esportivo.

Devido ao homicídio o Procon Estadual comunicou que os atendimentos estão suspensos até a próxima quarta-feira (13).

Com informações das repórter Mylena Fraiha.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: