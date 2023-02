Único veículo jornalístico em quadrinhos do país, Badaró lança versão impressa

A Revista Badaró, primeiro veículo brasileiro dedicado à produção jornalística em quadrinhos, está em fase de lançamento de sua primeira versão impressa, a Badaró Especial. As vendas já estão disponíveis no site.

Criada em 2019 por estudantes e recém-graduados do curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Badaró nasceu com inspiração em veículos como The Nib, Cartoon Movement e El Surti. Com pouco tempo de produção, o veículo acumula algumas conquistas como o Troféu Expocom Centro-Oeste 2021, a Menção Honrosa no Prêmio Vladimir Herzog no mesmo ano e o segundo lugar no Prêmio Livre.Jor de Jornalismo em 2020.

A revista funcionou apenas de forma online até 2022, com produção de conteúdos jornalísticos como reportagens, pílulas, crônicas e até editoriais em forma de quadrinhos, além de explorar formatos híbridos intercalando quadrinhos e texto corrido, e de algumas produções audiovisuais com animações e colagens.

A capa da primeira edição física traz em destaque a chamada “Yanomami – Entre genocício e fake news”. A produção é independente, realizada e distribuída pelos próprios integrantes e parceiros como a produtora de eventos Brava, a loja de camisetas e artigos de rock Devil e o restaurante vegetariano Mais Que Salada, todos de Campo Grande.

O jornalismo em quadrinhos é uma linguagem relativamente recente, embora sua origem remonte aos primórdios da imprensa, quando as ilustrações eram a forma de retratar as notícias. O termo foi cunhado por Joe Sacco para classificar sua obra “Palestina”, de 1994. No Brasil, profissionais como Alexandre De Maio, Robson Vilalba, Carol Ito, Cecilia Marins, Gabriela Güllich e Pablito Aguiar, além da própria Badaró, do portal Aos Fatos e do Canal Reload, têm produções constantes formando uma cena nacional.

Além da edição impressa e do site, a Badaró pode ser acompanhada em suas contas no Instagram e Twitter.