Homem é morto a tiros dentro do Procon em Campo Grande

Um homem identificado como Antonio Caetano de Carvalho, 67, foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (13) durante audiência de conciliação na sede do Procon-MS, na rua 13 de Junho, região central de Campo Grande.

A vítima era dona de uma loja de peças automotivas, informações preliminares indicam que o autor do crime era cliente do local e o homicídio foi motivado por um débito de R$ 630,00. O autor disparou ao menos três tiros que atingiram a cabeça da vítima.

Delegado da Polícia Militar, William Rodrigues explica que o crime foi motivado por uma pendência relacionada a uma prestação de serviço.

“Ele foi atingido por três disparos na cabeça, a vítima prestou um serviço que aparentemente não foi satisfatório para o autor e ele perdeu a cabeça no momento da audiência de conciliação. A princípio a informação é de que o autor tem porte de arma e a polícia segue a procura dele”, disse o delegado.

A audiência de conciliação estava prevista para a última sexta-feira (10), mas foi adiada para hoje (13). O crime foi presenciado por funcionários do Procon que no momento dos disparos se esconderam em baixo de mesas para se proteger dos tiros.

“Foi muito rápido, escutei uns três tiros aí entramos em baixo das mesas para se esconder, tinham clientes na hora, foi desesperador. Meu medo era ele sair atirando em todo mundo”, disse uma funcionária que preferiu não se identificar.

Após os tiros, o homem fugiu do local e segue desaparecido. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Garras (Delegacia de Repressão de Roubo a Banco, Assalto e Sequestros) e Guarda Civil Metropolitana estiveram no local.

