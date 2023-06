Câmara comemora o Dia do Povo Paraguaio

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam nesta quarta-feira (21), às 19 horas, Sessão Solene em comemoração ao Dia do Povo Paraguaio.

A data foi instituída na Casa de Leis por meio da Resolução n. 1.251/17 e da Lei n. 5.629/15. O Dia do Povo Paraguaio é celebrado oficialmente no dia 14 de maio, relembrando os dias 14 e 15 de maio de 1811, quando o Paraguai declarou sua independência da Espanha.

A homenagem visa fortalecer os laços que unem o Paraguai ao Brasil, as tradições e a cultura do país vizinho em prol da integração dos povos latino-americanos.

