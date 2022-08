Perdida, criança de cinco anos é encontrada vagando em frente a cemitério

Uma criança de cinco anos foi encontrada vagando sozinha em frente ao cemitério Santo Amaro na manhã desta quarta-feira (17), em Campo Grande. A menina foi encontrada por populares que passavam pela Avenida Presidente Vargas e acionaram a Polícia Militar.

Ao ser questionada a criança disse que pegou a chave de casa e saiu para ir até à residência de uma amiga que mora próximo à região. Populares também relataram que ela estava chorando no momento que foi encontrada, pois não queria ficar sozinha em casa.

Conforme os policiais, a menina não apresentava sinais de agressão e se acalmou com a chegada dos agentes, a família já foi localizada e acionada.

Criança Perdida, como ajudar?

Caso encontre uma criança perdida a recomendação é primeiramente acalmá-la e conversar para obter o maior número de informações possíveis, também é imprescindível acionar as autoridades competentes como o corpo de bombeiros pelo 193 ou a polícia pelo 190.

No caso de violação de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

