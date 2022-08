Arábia Saudita: Mulher é condenada a 34 anos de prisão por usar o Twitter

A estudante Salma al-Shehab, 34 anos, foi condenada na Arábia Saudita a 34 anos de prisão. A pena foi motivada por Salma ter uma conta no Twitter, onde seguia e compartilhava postagens de dissidentes, pessoas que divergem dos princípios impostos no país, e ativistas.

Segundo informações do jornal britânico The Guardian, a jovem foi detida no país natal, no qual estava de férias, dias antes de retornar para a Europa, onde faz doutorado na Universidade de Leeds, no Reino Unido.

A saudita, mãe de dois filhos ainda pequenos, foi inicialmente condenada a 6 anos de prisão, mas por um recurso apresentado na semana passada, que apresentava outras acusações, a sentença foi estendida para 34 anos, seguidos por uma proibição de viagens pelos próximos 34 anos após ser liberta.

As novas acusações que foram expostas no julgamento, afirmam que Salma estava auxiliando pessoas que “buscavam criar tumulto e desestabilizar a segurança civil e nacional”, por seguir e compartilhar suas contas no Twitter.

Na conta pessoal da estudante, existente desde 2010, era possível observar publicações e fotografias dos seus filhos, em conjunto com posts feitos por ativistas e dissidentes sauditas exilados que pediam a liberdade de prisioneiros do país.

A sentença, que foi emitida por uma corte especial relacionada a terrorismo, é a mais longa dada a um ativista de direitos das mulheres em Riad, capital da Arábia Saudita, de acordo com a Freedom Initiative, organização sem fins lucrativos localizada em Washington. Porém, Salma não é conhecida como ativista na Europa e nem no país saudita.

O jornal britânico afirma ainda que Shehab pode ter alguma chance de ser liberta, mas para isso precisa entrar com um novo recurso.

