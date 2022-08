Criança reclama de dor e diz a mãe que foi estuprada pelo marido da babá

Um homem foi levado para delegacia ontem (15) após ser acusado de estuprar uma menina de 4 anos, em Campo Grande. O suspeito é marido da babá da criança. De acordo com a polícia, o crime aconteceu no fim de semana.

Segundo o registro, a mãe da menina disse que deixou a filha na casa da babá, no último sábado (13), por volta das 17h. Ela retornou na residência na manhã de domingo (14), quando pegou a menina. No momento em que foi dar banho na criança, a filha reclamou de dor no órgão genital quando teve contato com água.

Preocupada, a mãe da criança perguntou o que aconteceu, quando a menina disse que o “homem” a machucou. No momento, a mulher passou a mostrar várias fotos para criança, que confirmou quem cometeu o abuso.

O suspeito foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). O caso foi encaminhado para a investigação pela Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

