Homem é executado na frente de seu filho no Parque do Lageado

Walter Lugo Junior foi executado na frente de seu filho de 3 anos, em uma residência no bairro Parque do Lageado. Sua esposa também foi atingida com um tiro no pé. Ela contou à polícia que estava na varanda da casa com o esposo e o filho do casal, de 3 anos, quando o crime ocorreu.

De acordo com a mulher, os três estavam atrás de um veículo parati, que estava estacionado no quintal. Em determinado momento, ela adentrou a residência para fazer uma ligação e ouviu disparos de arma de fogo. Rapidamente, ela saiu para fora e viu seu marido jogado no chão. A esposa conseguiu visualizar dois indivíduos saindo da casa e fugindo com uma motocicleta.

Mesmo ferida, já que levou um tiro no pé durante o atentado, ela prestou socorro a seu marido, levando-o até hospital Regional. Walter foi executado com 12 perfurações no corpo e não resistiu.

Ainda conforme o registro, na residência do casal os peritos encontraram um tablete de maconha de 382 gramas, além de uma balança de precisão e papel filme, que possivelmente era utilizado para fracionar as porções da droga para venda.

Ainda não se sabe o que motivou a execução, entretanto a Polícia investiga se Walter teria alguma rixa ou desavença com alguma pessoa. Os atiradores não foram encontrados.

O atentado às vítimas foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada).

