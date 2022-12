Criança de três anos cai de degrau e morre afogada em piscina de casa, no Vivendas do Bosque

Um menino de 3 anos morreu afogado na piscina da residência, no bairro Vivendas do Bosque, em Campo Grande. As informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros são de que a mãe encontrou a criança submersa e o pai a retirou da piscina. O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (05).

O socorro foi acionado por volta das 10h da manhã. A URSA (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) compareceu ao local e realizou os procedimentos de reanimação por cerca de 30 minutos, mas a criança não respondeu aos estímulos e faleceu no local.

De acordo com a Polícia Civil, a piscina tinha 1 metro de profundidade. Os familiares relataram que a criança costumava brincar sem bóias na parte rasa da piscina, que tinha 40 cm de profundidade.

Segundo a delegada Priscilla Anuda, que compareceu ao local da ocorrência, afirmou que a dinâmica do incidente será analisada. “Depois iremos averiguar, mas o que ocorreu foi uma fatalidade, infelizmente. Ela caiu sem querer e foi muito rápido. Os detalhes serão averiguados”.

Além da URSA e da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Perícia compareceram ao local e realizaram os procedimentos necessários.

O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

