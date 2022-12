Três pessoas ficam feridas em capotamento

Uma caminhonete Toyota Hilux capotou, no último sábado (3), quando transitava pela rodovia MS-141, entre Ivinhema e Naviraí. Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital.

O veículo com placas de Novo Horizonte do Sul, que transitava na MS-141 sentido Naviraí, quando em um ponto da pista perdeu o controle e capotou. A caminhonete ficou destruída ao lado da pista.

A guarnição do corpo de bombeiros foi acionada para atender a ocorrência e encaminhou três vítimas para o Hospital Municipal, sendo duas mulheres e um homem. O outro integrante do veículo não se feriu e ficou no local.

Com informações do Ivinotícias.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.