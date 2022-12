Escolas estaduais de quatro cidades do MS serão reformadas

Visando uma estrutura moderna e um ensino de qualidade, escolas da Rede Estadual de Ensino de Inocência, Jaraguari, Paranaíba e Glória de Dourados serão reformas pelo Governo do Estado. Dessa forma as unidades se tornarão espaços mais acessíveis e com melhores condições para os alunos.

Ao longo desses últimos sete anos, mais de 270 escolas estaduais foram reformadas pela gestão estadual contando com um investimento de cerca de R$ 900 milhões.

Inocência

Na cidade de Inocência, a unidade escolhida para ser reformada foi a Escola Estadual Professor João Pereira Valim. Além da reforma ela vai ganhar uma ampliação dos blocos de salas de aula. O investimento será de R$ 4,5 milhões e a empresa escolhida terá o prazo de 365 dias (1 ano) para concluir as obras.

Jaraguari

Já na cidade de Jaraguari, será feita a reforma parcial da Escola José Serafim Ribeiro, com o custo de R$ 294,99 mil. A unidade vai receber os devidos reparos para ser um ambiente mais adequado para os estudantes e profissionais de educação. O serviço deve ser concluído no prazo de 180 dias (6 meses).

Paranaíba

Também foi publicado nesta segunda-feira (5) o lançamento da licitação para reforma e readequação da Escola Aracilda Cícero Corrêa da Costa. A abertura das propostas (empresas interessadas) será no dia 14 de dezembro. Os trabalhos estão previstos para começar no primeiro semestre de 2023.

Glória de Dourados

No município de Glória de Dourados o investimento será de R$ 6,3 milhões para a reforma geral e ampliação da Escola Professora Vânia Medeiros Lopes. A obra ainda está em fase de licitação e já teve o resultado final do processo. O próximo passo é a assinatura do contrato, para que as atividades sejam iniciadas.

