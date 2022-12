Marquinhos Trad critica colegas e afirma reestruturação do PSD

O ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), esteve na rádio Pantanal nesta manhã (5), e afirmou que irá reorganizará o PSD no Estado, pois a maioria dos vereadores do partido que receberam o recurso não foram leias a ele.

Ele defendeu a reorganização do PSD e falou que será a prioridade. “Praticamente eu estava só no campo de batalha. Oitenta e poucos vereadores no Estado, e menos que a metade me ajudaram. E os que utilizaram o dinheiro do partido nenhum ficou ao meu lado. Este sistema é necessário organizar. Existe uma disputa desigual, eu fui ao campo de batalha com a minha história de vida. O contratempo em minha campanha não era corrupção”, falou o ex-prefeito.

Indagado sobre o futuro político, o ex-prefeito disse que o momento é de reorganizar o PSD. Ele reclamou da falta de apoio dentro do partido, afirmando que a sigla tem mais de 80 vereadores e menos de 10% o ajudaram. Citou ainda prefeitos do PSD, que utilizaram dinheiro do partido para se elegerem, e também não contribuíram na campanha.

