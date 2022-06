Covid: Brasil alcança 166,5 milhões de vacinados

O Brasil atingiu a marca de 166,5 milhões de brasileiros que completaram a vacinação contra a Covid-19, o que representa 77,5% da população total do país, que tomou a 2ª dose ou a dose única de vacina. A dose de reforço foi aplicada em 98.529.011 pessoas, o que corresponde a 46,2% da população.

De acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, 178.660.321 pessoas tomaram a 1ª dose, o que soma 83,16% da população nacional. Ao todo, 94.615.747 tomaram a primeira dose de reforço, enquanto outros 3.884.941 receberam a segunda de reforço.

No total, 12.655.355 crianças entre 5 e 11 anos tomaram a dose inicial, o que corresponde a 61,73% da população desta faixa etária. Finalizaram o esquema vacinal 7.281.010 habitantes, o que representa 35,52% da população brasileira.

Dados do consórcio mostram que o estado Mato Grosso do Sul soma 78,02% de habitantes parcialmente imunizados, com 2.237.847 de pessoas vacinadas e até 80% com a 1ª dose.

Em termos proporcionais, o estado de São Paulo permanece com a maior parcela de sua população com vacinação completa e soma 86,64% de seus habitantes. Em seguida, temos Piauí (86,52%), Ceará (82,86%), Paraná (81,04%) e Rio Grande do Sul (79,96%) vêm na sequência.

O Piauí ocupa a primeira posição quanto à aplicação da 1ª dose, 93,31% da população local. Na sequência estão São Paulo (89,83%), Ceará (87,21%), Paraná (85,86%) e Pernambuco (84,85%).

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: