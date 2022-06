Saúde, assistência social e gestão recebem veículos novos

As secretarias municipais de Saúde (Sesau), de Gestão (Seges), e de Assistência Social (SAS), receberam quatro caminhões baú, modelo A8700I – Diesel (Agrale), a fim de modernizar a frota. Dois veículos serão destinados a Sesau, um para a SAS e o um foi entregue a Seges.

A prefeita Adriane Lopes (Patriota) disse que o principal objetivo é tornar cada vez mais eficaz os serviços públicos prestados à comunidade. “Essa entrega de hoje faz parte da continuidade do planejamento de substituição dos automóveis que já estavam na Prefeitura há mais de 20 anos”, completou.

Segundo o secretário de Gestão, Agenor Matiello, 200 veículos já foram entregues as secretarias.

“Nos próximos dias serão entregues mais 5 caminhões baú. Quatro são para a Semed e mais um para a SAS. Há também previsão de compra de um ônibus para a SAS e outro para a Sidagro, já em fase de licitação. E o objetivo não é aumentar a frota, mas substituir os veículos antigos e, com isso, gerar uma economia significativa com redução das despesas de manutenção”, adiantou.

Além desses, outros 136 veículos já estão em processo de compra.

Transporte e logística

Os caminhões da Sesau serão utilizados principalmente para transporte de medicamentos, materiais e insumos. O veículo da SAS irá substituir o da unidade, que já tem 28 anos de vida útil e servirá para transporte e colchões, cobertores, alimentos, entre outros. Já o da Seges será disponibilizado as demais secretarias para serviços de transporte e logística.

Os veículos antigos serão recolhidos e leiloados. O recurso proveniente da venda ingressará aos cofres da Prefeitura de Campo Grande.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: