Corpos de bebê e adolescente são furtados de cemitério em Ponta Porã

Na madrugada de domingo (19), um crime abalou a cidade de Ponta Porã, localizada a 313 quilômetros de Campo Grande. Corpos de um bebê e de uma adolescente de 12 anos foram furtados do Cemitério São Vicente de Paula, em um episódio que deixou a comunidade local consternada.

De acordo com o boletim de ocorrência, três túmulos foram danificados durante a ação criminosa, incluindo os de dois bebês e da adolescente que havia sido sepultada há apenas 15 dias. O crime foi descoberto pelo vigia do cemitério, que ao chegar para trabalhar por volta das 6h da manhã, encontrou as covas abertas e os corpos desaparecidos.

Imediatamente após a descoberta, a administração do cemitério entrou em contato com as famílias das vítimas para informar sobre o ocorrido. A Polícia Militar e a guarda municipal foram acionadas e prontamente informaram a Polícia Civil sobre o crime.

O caso foi oficialmente registrado na delegacia de Ponta Porã como destruição, subtração ou ocultação de cadáver. As autoridades locais estão investigando o incidente na tentativa de identificar e prender os responsáveis por este ato horrendo. As autoridades continuam as investigações e qualquer informação que possa levar à resolução deste caso deve ser comunicada à delegacia de Ponta Porã.

