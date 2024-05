Polícia apreende veículo com quase 300kg de drogas em Ponta Porã

No final da tarde de sábado (18), a equipe da Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária em Ponta Porã realizou uma significativa apreensão de drogas na rodovia MS-164, próximo à fronteira e a 313 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a nota enviada à imprensa, os policiais estavam realizando policiamento ostensivo na rodovia quando avistaram o veículo suspeito parado, abandonado às margens da pista. Ao inspecionar o interior do carro, os agentes encontraram 297,7 quilos de maconha e 5,4 quilos de skunk.

O veículo e as drogas foram imediatamente encaminhados à Polícia Civil para as devidas providências. A apreensão representa um prejuízo estimado ao crime organizado de R$ 1,27 milhão. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo transporte e posse das drogas, e a Polícia Civil está trabalhando para obter mais informações sobre o caso.

