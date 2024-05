Campo Grande abre 3.836 vagas no mercado de trabalho nesta segunda

O mercado de trabalho em Campo Grande está aquecido com a abertura de 3.836 vagas em suas principais agências de emprego. As oportunidades incluem posições que não exigem experiência, vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e trabalhos temporários.

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) lidera com 2.159 vagas de emprego. As contratações abrangem 195 profissões diferentes, e 1.442 dessas oportunidades não exigem experiência prévia dos candidatos. Para concorrer, os interessados devem comparecer à sede da Funsat na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, entre 7h e 17h, levando RG, CPF e carteira de trabalho. Alternativamente, é possível se candidatar via o aplicativo Sine Fácil.

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece outras 1.677 vagas para os residentes da Capital. As posições incluem ajudante de carga e descarga, balconista, caseiro, costureiro, eletricista, mecânico, mestre de obras, operador de caixa, padeiro, preparador físico, produtor de rádio, repositor e vigia. Para se candidatar, os interessados devem ir até a sede da Funtrab na Rua 13 de Maio, 2773, no horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: