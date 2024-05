Bebê de 6 meses é encontrado morto no Jardim Noroeste, em Campo Grande

Na manhã deste sábado (18), um bebê de seis meses foi encontrado morto após ter dormido na mesma cama com os tios no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local, constatou que o bebê já estava morto há algumas horas.

Segundo o boletim de ocorrência, os tios notaram que a criança estava de bruços, com o corpo rígido, e imediatamente chamaram o Samu. O casal, que estava cuidando do bebê e de seu irmão de quase 3 anos, não soube informar como a criança morreu. Eles haviam assumido a responsabilidade pelas crianças há uma semana, enquanto a mãe delas procurava um local confortável para morar.

A perícia foi chamada ao local para realizar as primeiras investigações, e o corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para a realização de um exame necroscópico, que deverá esclarecer a causa da morte. A tia da criança foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Durante o atendimento da ocorrência, a mãe do bebê ainda não havia sido localizada. As autoridades continuarão a investigação para determinar as circunstâncias exatas da morte da criança e verificar se houve algum tipo de negligência ou outro fator que possa ter contribuído para o trágico desfecho.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: