Fim de semana tem exibição da Copa, teatro e muito mais na Capital

Programação do fim de semana tem opções de contação de histórias no Sesc, visitação ao Papai-Noel nos shoppings e muitos shows

Este fim de semana será de muito sol e calor e, adivinhe? Muita festa para quem gosta de futebol (e para quem não gosta também!), com transmissão de jogos e Fan Fest da Copa do Mundo 2022 em Campo Grande.

Quer mais? Nós temos! Também tem opção de teatro, visitação ao Papai-Noel e muita coisa boa para se fazer em Campo Grande. Venha ver nossa agenda e faça sua programação.

Sábado – 26/11

Jogos da Copa – Shopping CG

O shopping mais antigo da Capital vai ter um telão na praça de alimentação, onde deve exibir todos os jogos do Mundial que sejam realizados durante o horário de funcionamento do estabelecimento. O Shopping Campo Grande fica na Avenida Afonso Pena, 4.909, bairro Santa Fé.

Jogos da Copa – Bosque

O Shopping Bosque dos Ipês vai manter o telão – que já transmite os jogos do Brasileirão – na praça de alimentação, para exibir os jogos da Copa da Fifa. Também serão transmitidos todas as partidas disputadas durante o horário de funcionamento do centro comercial.

Jogos da Copa – Prosa

Durante a Copa do Mundo, a Cervejaria Prosa deve abrir uma hora antes dos jogos e vai exibir todas as partidas. A Cervejaria Prosa fica na Rua Alagoas, 901, Vila Suíça.

Jogos da Copa – Louvada

A Cervejaria Louvada, por sua vez, como tem o horário comercial que vai das 9h até 22h e ambiente climatizado, vai exibir todos os jogos ao vivo. A Cervejaria Louvada fica na Rua Alfazema, 21, Chácara Cachoeira.

Jogos da Copa – Sunset Growler

Já a Sunset Growler Station terá um telão de 3×2 metros, onde serão exibidos os jogos do Brasil ao vivo. A Sunset Growler Station fica na Avenida Afonso Pena, 5.668, Chácara Cachoeira.

Papai-Noel no Bosque

O Papai-Noel vai atender às crianças e famílias das 15 às 20h (com intervalo das 17 às 18h), no Shopping Bosque dos Ipês, que fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Sesc no Bosque

No sábado, às 15 horas, será encenado o espetáculo infantil “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, com Fulano di Tal – Grupo de Teatro, no espaço Arena Bosque. A peça é livremente inspirada na obra de Manoel de Barros e é uma celebração à infância. Por meio da brincadeira, do lúdico e do teatro de objetos, os irmãos Abílio e Palmiro contam histórias do quintal deles. Além do vovô Manoel, estão presentes Bernardo, Bugrinha, a Prof. Maria da Glória Sá Rosa, Lídia Baís, Wega Nery e, na trilha, com canções originais.

Sesc – Norte Sul

No sábado, às 15 horas, Edu Brincante encena o “Espetáculo Conta & Canta: O causo do pescador e a sereia e outras histórias”, no Espaço Sesc, do Sesc Cultura, no Shopping Norte Sul Plaza, que fica na Avenida Ernesto Geisel, 2.300, Jockey Club.

Sesc – Norte Sul

Às 16h30 tem “Conta & Canta: A Lenda do Quibungo e outras histórias”, de Edu Brincante e Gabi Cantante, também no Espaço Sesc, do Sesc Cultura, no Shopping Norte Sul Plaza. Uma sessão de contação de histórias, teatro e brincadeiras cantadas, tudo junto e misturado! Em cena, Edu Brincante, em parceria com a cantora Gabi Barros, que incorpora o papel da Gabi Cantante, convidam o público a se aproximar da cultura brasileira a partir de um repertório de contos e cantigas populares que são cantadas com muita alegria , bonecos, objetos lúdicos e brincadeiras.

Dança no Museu

Uma celebração muito especial para o segmento artístico da dança vem se consolidando como tradição de fim de ano em Campo Grande. Trata-se do evento Dança no Museu, que terá uma nova edição neste sábado (26), a partir das 18h, no teto do Museu das Culturas Dom Bosco, no Parque das Nações Indígenas. Da calçada do parque, o público pode se acomodar para assistir às apresentações gratuitamente. O Museu das Culturas Dom Bosco fica na Avenida Afonso Pena, nº 7.000, no bairro Cidade Jardim. As performances de danças podem ser curtidas da calçada do Parque das Nações Indígenas ou pelo canteiro central da avenida, com início programado para as 18h.

Teatro do Mundo

No sábado será inaugurada a Estação Cultural Teatro do Mundo. O local vai funcionar de terça a domingo, das 14h às 23h, com programação cultural extensa. O evento de inauguração terá entrada gratuita. Neste sábado, o espaço irá receber diversas atrações artísticas, como o músico Martinelli, Turma do Bolonhesa, Teatro Imaginário Maracangalha, Cia. Ubu de Artes Cênicas, DJ Todi, contação de histórias com a Badaiá, Batucando Histórias, pirofagia com Tauanne Gasoso, teatro de bonecos com Marcos Moura, entre outras. Também haverá palco aberto e sarau com poesia. Às 19 horas ainda terá apresentação do espetáculo “Como Nascem as Estrelas”, única programação em que será cobrada entrada, sendo R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A Estação Cultural Teatro do Mundo fica na Rua Barão de Melgaço, 177, Centro.

Show Murilo Huff

Sábado à noite, a partir das 19h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, tem show de Murilo Huff. Os ingressos podem ser adquiridos em diversos pontos de venda como o próprio Bosque dos Ipês, pelo o aplicativo BaladaApp e no link: https://baladapp.com. br/a/ duts-fan- -fest-2022/2919.

Nirvana Cover

Nesse sábado dia 26/11, o Blues Bar apresenta: Nirvana Cover Brasil – SP, considerada a melhor banda Nirvana Cover do país em única apresentação. A abertura será com a banda Lowdown, em uma noite de muito grunge. Os ingressos custam R$ 25 e podem ser adquiridos por meio do link: https://www.sympla.com.br/ evento/nirvana-cover-brasil- -sp/1794341.

Domingo – 27/11

Jogos da Copa – Shopping CG

Jogos da Copa – Bosque

Jogos da Copa – Prosa

Jogos da Copa – Louvada

Jogos da Copa – Sunset Growler

Missa no Bosque

Domingo tem missa às 11h em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim, da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. O shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Sesc no Bosque – música

No domingo, a partir de 12h até as 14h, na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês, “O Baile do Regis” leva ao público os ritmos mais eclé- -ticos e animados de Campo Grande, com um mix de estilos musicais e com muita alegria. Costuma-se dizer que vai de A a Z, percorrendo a música popular brasileira.

Papai-Noel no Bosque

O Papai-Noel vai atender às crianças e famílias das 14 às 20h (com intervalo das 17 às 18h), no Shopping Bosque dos Ipês, que fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Som da Concha

No domingo sobe ao palco do projeto Som da Concha, a partir da 18h, a MC Anarandà, com rap indígena, e o multi-instrumentista Ivan Cruz. As apresentações musicais acontecem na Concha Acústica Helena Meirelles, localizada no Parque das Nações Indígenas.

Dut’s Fan Fest

Domingo é a vez de Netto & Henrique subirem ao palco às 19h, antecedidos por Manuzinho, às 17h, em show no Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Os ingressos podem ser adquiridos em diversos pontos de venda como o próprio Bosque dos Ipês, pelo o aplicativo BaladaApp e no link: https:// baladapp.com.br/a/duts-fan- -fest-2022/2919.

