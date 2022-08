Convenção do PL é oficializada e marcada por ligação de Bolsonaro e alianças partidárias

Na noite desta quinta-feira (4), foram oficializados nove pré-candidatos a deputados federais e 25 deputados estaduais pelo PL (Partido Liberal). O evento foi ocupado por apoiadores do Presidente da República e do partido, Jair Messias Bolsonaro, que ligou diretamente do seu gabinete para entrar ao vivo no evento realizado no Ondara Executive, em Campo Grande.

Bolsonaro foi atendido pelo presidente regional do PL e também pré-candidato a deputado federal, Rodolfo Nogueira. Ele relatou previamente ao O Estado sobre o prazer de receber uma grande parte dos patriotas de Mato Grosso do Sul, segundo ele.

“É um prazer estar aqui recebendo uma grande parte dos patriotas de MS, em uma convenção marcada pela força, determinação, garra e vontade de um MS mais forte, um Brasil mais transparente”, afirma.

“Essa é a nossa proposta, trazer para o Brasil inteiro o direcionamento que Bolsonaro deu nesses três anos e meio de governo. Além disso, poder realmente trazer, através da política, a esperança que muita gente já tinha perdido”, completa.

Rodolfo explica que o PL realizou a coligação com o PP a pedido do Presidente Bolsonaro.” A nossa missão é essa, formar uma chapa e uma bancada forte para ajudar o presidente em Brasília.”

Já o apoio a coligação com o PSDB, que lança como pré-candidato ao Governo do Estado o Eduardo Riedel, foi um assunto muito discutido em Brasília. Conforme Rodolfo, a decisão foi direcionada pela bancada nacional, por o PL em Mato Grosso do Sul é totalmente inclinado pelas decisões tomadas em Brasília.

Antes do início do evento, Eduardo Riedel declarou que sua expectativa é muito positiva e que, “a aliança com o PP foi feita em torno de um projeto por MS, que inclui também o PL, o PSDB, Cidadania, PSB e Republicanos. Vim para ratificar o apoio aos pré-candidatos a deputados federais e estaduais, além do presidente Bolsonaro.”

“Foi uma conversa longa, o projeto agora tem como foco majoritário o Governo de MS, com a Tereza como senadora e o PL participando de uma chapa federal e estadual em torno deste projeto, o nosso futuro vai até outubro, depois é uma discussão natural da política”, finaliza.

Pedido de Bolsonaro

Bolsonaro ligou diretamente para entrar ao vivo na convenção e anunciar que Tenente Portela foi confirmado como 1º suplente ao Senado, por Mato Grosso do Sul, da candidata Tereza Cristina (PP). A confirmação foi dada pela própria candidata durante a convenção do PL no Ondara Executive, em Campo Grande.

Aparecido Andrade Portela é oficial do Exército e amigo de longa data do presidente Jair Bolsonaro. Eles se conheceram em 1970 em Nioaque, quando serviram juntos como militares.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf